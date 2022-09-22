Психолог: снизить тревогу из-за мобилизации поможет описание всех исходов

Психолог Павел Жавнеров рассказал, как бороться с тревогой и паникой, которые могли возникнуть у некоторых людей из-за новостей о введении частичной мобилизации в нашей стране.

По словам специалиста, если обычно человек невозмутимый, его острая реакция на события частично вызвана неопределённостью. Он рассматривает только негативные варианты будущего, объяснил эксперт.

"Нужно расписать, как в кино, все возможные сценарии, от самого плохого до самого идеального", — подчеркнул психолог, слова которого приводит URA.RU.

Как отметил собеседник издания, этот способ позволит успокоиться и оценивать ситуацию адекватнее.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак раскрыла способ поддержать себя во время стресса. Телеведущая посоветовала людям наслаждаться искусством.