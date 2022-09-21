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Эксперт про состав "тревожного чемоданчика": фонарь, ключи, свисток, перчатки

Общество

Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов рассказал, что к экстренным ситуациям и внезапной эвакуации нужно готовиться заранее, чтобы потом это не застало вас врасплох.

Эксперт про состав "тревожного чемоданчика": фонарь, ключи, свисток, перчатки

Халилов посоветовал не разбрасывать вещи и приучить себя и своих близких всегда держать всё нужное в одном месте.

"Поможет важное правило — никогда не разбрасывайте вещи. Соблюдайте его сами и приучайте к этому своих детей. Все ценное должно находиться в одном месте, чтобы в нужную минуту вы могли это взять и покинуть находящийся под угрозой дом", — сказал Халилов в беседе с "Москвой 24".

Эксперт порекомендовал приучиться класть гаджеты всей семьи на один стол и следить за тем, чтобы у них был полный заряд батареи.

Будет не лишним на всякий случай собрать "тревожный чемоданчик", который нужно держать около кровати, чтобы можно было схватить его и даже ночью оперативно покинуть помещение. Халилов подчеркнул, что говоря о "чемоданчике", он имеет в виду рюкзак, который можно надеть на себя, оставив руки свободными.

На рюкзак специалист посоветовал прикрепить жизненно необходимые вещи: налобный фонарь, термостойкие перчатки, яркий сигнальный свисток, при помощи которого можно будет дать о себе знать даже под завалами или в дыму. В самом рюкзаке должны лежать ценные документы, запасные ключи от авто, дачи и гаража, аптечка, одежда первой необходимости и газодымозащитный комплект на каждого члена семьи.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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