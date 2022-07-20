Петербуржцам напомнили правила эвакуации из горящих автобусов

Для жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях опубликовали инструкцию с простыми правилами эвакуации в случае возгорания автобуса. Инициатива, вероятно, связана с тем, что пожары на общественном транспорте после запуска транспортной реформы в Северной столице приобрели системный характер.

В Петербурге с 1 апреля осуществляется поэтапный переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Несмотря на то, что 15 июля стартовал третий и завершающий этап реформы, чиновники Смольного под управлением губернатора Александра Беглова так и не смогли исправить многочисленные недочеты, допущенные еще на этапе подготовки. Одной из наиболее серьезных проблем, возникших в рамках проведения транспортной реформы, стали участившиеся случаи возгорания новых автобусов, закупленных городской администрацией.

В связи с системными пожарами на общественном транспорте в социальных сетях начали появляться инструкции, следуя которым петербуржцы могут обезопасить себя в случае возникновения экстренной ситуации. Так, авторы паблика "Поребрик Сити" напомнили горожанам, как себя вести, если автобус загорелся на ходу. Как правило, пожар начинается с моторного отсека, что позволяет оперативно покинуть транспортное средство через дальние двери. Если двери заблокированы, необходимо аккуратно разбить эвакуационное окно. Также не стоит забывать о взаимопомощи и принимать участие в эвакуации других пассажиров. Выполнение таких простых правил поможет сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

Только за лето в Северной столице произошло уже четыре возгорания новых автобусов, вышедших на маршруты в рамках реализации транспортной реформы Смольного. Все случаи обошлись без жертв, однако становится очевидно, что проблема уже приобрела системный характер. Комментируя ситуацию, председатель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик не исключил, что при бездействии администрации губернатора Беглова количество подобных инцидентов может увеличиться. По словам эксперта, фактически город вышел к транспортной реформе неподготовленным, и то, что происходит сейчас с самовозгоранием автобусов, стало лишь одним из проявлений этой неподготовленности.