Зампред Госдумы Толстой о заявлении Пугачёвой: потеряла связь с реальностью

Зампред Госдумы Пётр Толстой, принимавший участие в разработке соответствующего закона, прокомментировал просьбу певицы Аллы Пугачёвой присвоить ей статус иноагента, чтобы сравняться в этом отношении со своим супругом Максимом Галкиным*.

По мнению Толстого, Примадонна уже не чувствует связи с реальностью, что может грозить ей утратой поддержки простых и порядочных россиян.

Политик считает, что Пугачёва уже не чувствует свою родину и живущих в ней людей, настолько, что может всё это потерять.

"Мне жаль, что Пугачева настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место в историческом музее времён СССР. Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у неё, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без её песен", — цитирует слова Толстого Telegram-канал "Подъём".

Ранее Пугачёва обратилась в Минюст с просьбой "из солидарности" дать ей статус иноагента, как это было сделано в отношении её мужа, Максима Галкина*.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.