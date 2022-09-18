Алла Пугачёва попросила Минюст признать её иноагентом

Певица Алла Пугачёва обратилась к Минюсту России, где просит признать её иноагентом вслед за супругом.

Однако обратилась знаменитость не в приёмную ведомства, а написала это в своём Intsagram*.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — пишет Алла Борисовна (Орфография и пунктуация сохранена — Прим. ред.)

Как сообщает "Русская Весна", последние несколько месяцев муж Пугачёвой — артист Максим Галкин** транслирует в соцсети отборную украинскую пропаганду, оправдывая зверства националистов киевского режима и оголтело обвиняя Россию и армию страны.

* - продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.