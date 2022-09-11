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Взломавшие сайт аттракциона "Солнца Москвы" хакеры потребовали отставки Шойгу

Общество

Сайт самого высокого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" взломали злоумышленники, назвавшие себя русскими хакерами из группировок XakNet и KillNet.

Взломавшие сайт аттракциона "Солнца Москвы" хакеры потребовали отставки Шойгу

Неизвестные заявили, что аттракцион заминирован. Чтобы колесо "не закатилось навсегда" хакеры выдвинули два требования. Первое — отставку министра обороны Сергея Шойгу, второе — участие неких генералов в боевых действиях.

Недовольство взломщиков связано с тем, что мероприятия в честь Дня города в Москве совпали с отступлением ВС РФ в Харьковской области. Хакеры винят в этом военное командование. Запускающих салюты на фоне событий СВО злоумышленники назвали "гнилой либеральной интеллигенцией".

Группировка KillNet не взяла на себя ответственность за взлом сайта аттракциона.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" действительно перестало работать на следующий день после торжественного открытия.

Ранее Станислав Садальский высказался о поломке "Солнца Москвы".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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