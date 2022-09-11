Садальский о "Солнце Москвы": Вчера Путин открыл колесо, а сегодня его закрыли

Станислав Садальский высказался о поломке самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы".

Актёр обратил внимание на то, что аттракцион проработал недолго.

"Вчера Путин открыл колесо, а сегодня его закрыли", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский привёл диалог людей, которые ещё вчера на 140-метровой высоте почувствовали, что с новым аттракционом что-то не так.

— Слушай, оно вроде больше не едет. — Не едет, мы остановились, — обменялись репликами люди на аттракционе.

Всем купившим билет на колесо обозрения пообещали вернуть деньги.

"Солнце Москвы" стало самым высоким неработающим колесом обозрения в Европе", — отметил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Колесо обозрения "Солнце Москвы" торжественно открыли в честь 875-летия Москвы.

Ранее Мария Захарова назвала ботами критикующих празднование Дня города на фоне событий СВО.