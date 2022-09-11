Станислав Садальский высказался о поломке самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы".
Актёр обратил внимание на то, что аттракцион проработал недолго.
"Вчера Путин открыл колесо, а сегодня его закрыли", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Садальский привёл диалог людей, которые ещё вчера на 140-метровой высоте почувствовали, что с новым аттракционом что-то не так.
— Слушай, оно вроде больше не едет.
— Не едет, мы остановились, — обменялись репликами люди на аттракционе.
Всем купившим билет на колесо обозрения пообещали вернуть деньги.
"Солнце Москвы" стало самым высоким неработающим колесом обозрения в Европе", — отметил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Колесо обозрения "Солнце Москвы" торжественно открыли в честь 875-летия Москвы.
Ранее Мария Захарова назвала ботами критикующих празднование Дня города на фоне событий СВО.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.