Герой России требует от Беглова ответа

Герой России Андрей Трошев как действующий председатель правления межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных и военных конфликтов" обратился к губернатору Петербурга и потребовал принять меры против администрации города, нарушающей права ветеранов боевых действий, а также участников спецоперации по защите Донбасса.

Соответствующее письмо имеется в редакции.

"Товарищ А. Д. Беглов. Настоящим Вас информирую, что Администрация Санкт-Петербурга регулярно нарушает права ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, в том числе манипулируя федеральными законами, а также законами Санкт-Петербурга. Требую от Вас незамедлительно принять меры и отреагировать на запрос, направленный на Ваше имя в Правительство Санкт-Петербурга. В случае отсутствия реакции буду вынужден обратиться к высшему политическому руководству страны для принятия в отношении Вас соответствующих мер дисциплинарного характера. В связи с тем, что нахожусь в зоне боевых действий, доверенность на представление интересов выдана юристу Елисееву И. В", — говорится в письме.

Юрист Игорь Елисеев постоянно работает с предпринимателем Евгением Пригожиным. Таким образом, можно понять, что петербургский бизнесмен поддерживает действия Трошева и собирается помогать ему в борьбе за соблюдение прав ветеранов боевых действий.

На данный момент журналисты продолжают выяснять причины появления обращения.