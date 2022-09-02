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Уехавшая из РФ Рената Литвинова перечислила минусы жизни в России: унылые районы

Общество

Рената Литвинова ещё 15 лет назад видела в России существенные недостатки. Актриса покинула страну после начала спецоперации на Украине.

Звезда театра и кино в шоу боле десятилетия назад на телеканале ТВЦ объяснила, что омрачает её жизнь в России.

"Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома", — перечислила минусы родины эпатажная актриса.

Литвинова обосновалась в Париже с певицей Земфирой. Свой отъезд актриса объяснила необходимостью пройти лечение. Она призналась, что скучает по родине.

В конце марта Рената Литвинова высказала возмущение по поводу итогов премии "Золотая маска". Она назвала подлостью то, что Чулпан Хаматову и Евгения Миронова на премии даже не упомянули.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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