Литвинова назвала подлостью лишение Хаматовой "Золотой маски"

Рената Литвинова возмущена итогами премии "Золотая маска". Чулпан Хаматову на премии даже не упомянули, равно как и Андрея Миронова.

Литвинова, которая сейчас живёт в Париже, не согласна с распределением престижных театральных наград.

"Спектакль режиссера Алвиса Херманиса "Горбачев" (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой "Золотой маске" — какая несправедливость и даже подлость — не давать "по указке" одним из лучших — и режиссеру, и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?" — негодует актриса.

20 апреля в столице наградили представителей театрального сообщества премией "Золотая маска"

Звание лучшей драматической актрисы получила Анна Блинова за роль в спектакле "Нана", а лучшим актером признан Евгений Цыганов за роль в постановке "Моцарт "Дон Жуан".

Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине эмигрировала в Латвию. Актриса объяснила, что не расстроится, если её лишат звания "Народной артистки России".