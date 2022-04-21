Рената Литвинова возмущена итогами премии "Золотая маска". Чулпан Хаматову на премии даже не упомянули, равно как и Андрея Миронова.
Литвинова, которая сейчас живёт в Париже, не согласна с распределением престижных театральных наград.
"Спектакль режиссера Алвиса Херманиса "Горбачев" (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой "Золотой маске" — какая несправедливость и даже подлость — не давать "по указке" одним из лучших — и режиссеру, и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?" — негодует актриса.
20 апреля в столице наградили представителей театрального сообщества премией "Золотая маска"
Звание лучшей драматической актрисы получила Анна Блинова за роль в спектакле "Нана", а лучшим актером признан Евгений Цыганов за роль в постановке "Моцарт "Дон Жуан".
Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине эмигрировала в Латвию. Актриса объяснила, что не расстроится, если её лишат звания "Народной артистки России".
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".