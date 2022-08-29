Сенатор Цеков о призыве мэра Одессы пойти на компромисс с Москвой: "Прорвало"

Представитель Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что мэр Одессы предложил начать мирные переговоры, так как одесситы "всё понимают".

Призыв мэра Одессы Геннадия Труханова начать мирные переговоры между Украиной и Россией прозвучал только спустя полгода после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Одессе проводятся "контрдиверсионные мероприятия по поиску коллаборационистов".

Цеков убеждён. что глава Одессы транслирует настроение жителей приморского города, которые настроены на то, чтобы пойти с Москвой на компромисс.

"Удивительно, что раньше такого призыва не было, пять-шесть месяцев назад. Одесситы объективно понимают, что происходит на Украине. Думаю, что и Труханова в какой-то момент "прорвало" под давлением одесситов. Они хотят сохранить мир и согласие между Россией и Украиной", — цитирует слова Цекова NEWS.ru.

Сенатор отметил, что все должны знать, что Россия не остановится.