Представитель Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что мэр Одессы предложил начать мирные переговоры, так как одесситы "всё понимают".
Призыв мэра Одессы Геннадия Труханова начать мирные переговоры между Украиной и Россией прозвучал только спустя полгода после начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что в Одессе проводятся "контрдиверсионные мероприятия по поиску коллаборационистов".
Цеков убеждён. что глава Одессы транслирует настроение жителей приморского города, которые настроены на то, чтобы пойти с Москвой на компромисс.
"Удивительно, что раньше такого призыва не было, пять-шесть месяцев назад. Одесситы объективно понимают, что происходит на Украине. Думаю, что и Труханова в какой-то момент "прорвало" под давлением одесситов. Они хотят сохранить мир и согласие между Россией и Украиной", — цитирует слова Цекова NEWS.ru.
Сенатор отметил, что все должны знать, что Россия не остановится.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.