Глава МЧС заявил, что пожары в Рязанской области устроили диверсанты

Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, что пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий.

Куренков отметил, что "в голове пожара есть элементы поджогов". Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций уверен, что возгорание лесов на Рязанщине — дело рук диверсантов.

"Мы видим определенные диверсионные моменты", — заявил Александр Куренков.

Ранее глава МЧС рассказал, что после облёта площадей возгорания он пришёл к выводу о том, что пожарная ситуация в регионе сложилась тяжёлая, но её держат под контролем.

Ранее сообщалось, что в России может появиться уголовная ответственность за поджог леса.