Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, что пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий.
Куренков отметил, что "в голове пожара есть элементы поджогов". Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций уверен, что возгорание лесов на Рязанщине — дело рук диверсантов.
"Мы видим определенные диверсионные моменты", — заявил Александр Куренков.
Ранее глава МЧС рассказал, что после облёта площадей возгорания он пришёл к выводу о том, что пожарная ситуация в регионе сложилась тяжёлая, но её держат под контролем.
Ранее сообщалось, что в России может появиться уголовная ответственность за поджог леса.
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