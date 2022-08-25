Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кулеба пугает европейцев “опасными” туристами из России
Зеленский в ООН объявил Украину спасителем всего человечества
Минобороны: ВКС России уничтожили командный пункт ВСУ "Каховка" и 64 военных
Кадыров: боевики ВСУ бегут с позиций в районе Соледара, бросая западное оружие
ВКС РФ нанесли высокоточный удар по заводам "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
Посол Украины Шевченко: Приднестровье должно быть в составе Молдавии
Бойцы РФ с помощью "Искандера" уничтожили эшелон ВСУ в Днепропетровской области
Аналитики ISW: площадь потерянных Украиной регионов сопоставима с Андоррой
Турчак: ДНР и ЛНР — регионы России, референдумы там обязательно состоятся

Глава МЧС заявил, что пожары в Рязанской области устроили диверсанты

Общество

Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, что пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий.

Куренков отметил, что "в голове пожара есть элементы поджогов". Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций уверен, что возгорание лесов на Рязанщине — дело рук диверсантов.

"Мы видим определенные диверсионные моменты", — заявил Александр Куренков.

Ранее глава МЧС рассказал, что после облёта площадей возгорания он пришёл к выводу о том, что пожарная ситуация в регионе сложилась тяжёлая, но её держат под контролем.

Ранее сообщалось, что в России может появиться уголовная ответственность за поджог леса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.

NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Мир. Новости мира
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Последние материалы
Аналитики ISW: площадь потерянных Украиной регионов сопоставима с Андоррой
Турчак: ДНР и ЛНР — регионы России, референдумы там обязательно состоятся
Ле Пен уличила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса в стране
Украинские беженцы в Крыму извинились за пожелания смерти россиянам
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Шойгу и глава Минобороны Франции Лекорню обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Финский "Перевал Дятлова": встреча, искорёжившая жизнь
Пьяная драка с участием члена СПЧ: правозащитник рассказал о произошедшем
Bloomberg: энергокризис ударит по Британии сильнее, чем коллапс 2008 года
Врач Каплина: "Витамин Е и железо важны для укрепления иммунитета"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников