В России может появиться уголовная ответственность за поджог леса

Поджигатели лесов в России должны нести уголовную ответственность, уверена российский парламентарий Галина Хованская.

"Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери", — отметила депутат в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что от штрафов отказываться не стоит, но наказание следует ужесточить, особенно если следствию удастся доказать умышленность преступления.

"Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность", — добавила Хованская.