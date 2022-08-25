Поджигатели лесов в России должны нести уголовную ответственность, уверена российский парламентарий Галина Хованская.
"Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери", — отметила депутат в интервью РИА Новости.
Она уточнила, что от штрафов отказываться не стоит, но наказание следует ужесточить, особенно если следствию удастся доказать умышленность преступления.
"Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность", — добавила Хованская.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.