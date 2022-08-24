Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова посетовала, что вынуждена просить помощь у подписчиков и даже продаёт породистую собаку, чтобы оплатить штрафы.
Однако, по словам женщины, она думала, что её действительно посадят в тюрьму.
"Думала, конечно, что отсижу в тюрьме года два-три. Рада, что меня сразу не упекли и решили спустить всё на тормозах", — цитирует Овсянникову StarHit.
Сейчас экс-редактор находится под домашним арестом. Кроме её "эффектного" выхода в эфир с дискридетирующим плакатом против спецоперации на Украине, она успела побывать и на пикете.
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