Глава философского факультета МГУ про трагедию с Дарьей Дугиной: подлое убийство

Глава философского факультета МГУ Алексей Козырев дал комментарий по поводу трагедии, унёсшей жизнь Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина.

"Это подлое убийство нашей аспирантки, выпускницы, моей хорошей знакомой. Я думаю, что это трагедия не только для семьи, Александра Гельевича и Натальи Викторовны, которым я выражаю глубочайшие соболезнования, но и трагедия и удар по нашему факультету", — сказал Козырев в беседе с РИА Новости.

Декан отметил, что убийство Дугиной после культурного мероприятия, не имеющего никакого отношения к к политике, делает совершённое преступление особенно чудовищным.

"Тридцать лет — не тот возраст, когда молодая девушка и начинающий ученый должна уходить из жизни", — сказал Козырев, выразив надежду, что все виновные этого преступления будут найдены и наказаны по заслугам.

20 августа вечером после участия в фестивале в Одинцовском районе Московской области погибла журналист и общественник Дарья Дугина, сгорев на ходу в автомобиле, в котором, предположительно, было заложено взрывное устройство.