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Глава философского факультета МГУ про трагедию с Дарьей Дугиной: подлое убийство

Общество

Глава философского факультета МГУ Алексей Козырев дал комментарий по поводу трагедии, унёсшей жизнь Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина.

Глава философского факультета МГУ про трагедию с Дарьей Дугиной: подлое убийство

"Это подлое убийство нашей аспирантки, выпускницы, моей хорошей знакомой. Я думаю, что это трагедия не только для семьи, Александра Гельевича и Натальи Викторовны, которым я выражаю глубочайшие соболезнования, но и трагедия и удар по нашему факультету", — сказал Козырев в беседе с РИА Новости.

Декан отметил, что убийство Дугиной после культурного мероприятия, не имеющего никакого отношения к к политике, делает совершённое преступление особенно чудовищным.

"Тридцать лет — не тот возраст, когда молодая девушка и начинающий ученый должна уходить из жизни", — сказал Козырев, выразив надежду, что все виновные этого преступления будут найдены и наказаны по заслугам.

20 августа вечером после участия в фестивале в Одинцовском районе Московской области погибла журналист и общественник Дарья Дугина, сгорев на ходу в автомобиле, в котором, предположительно, было заложено взрывное устройство.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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