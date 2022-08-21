Глава философского факультета МГУ Алексей Козырев дал комментарий по поводу трагедии, унёсшей жизнь Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина.
"Это подлое убийство нашей аспирантки, выпускницы, моей хорошей знакомой. Я думаю, что это трагедия не только для семьи, Александра Гельевича и Натальи Викторовны, которым я выражаю глубочайшие соболезнования, но и трагедия и удар по нашему факультету", — сказал Козырев в беседе с РИА Новости.
Декан отметил, что убийство Дугиной после культурного мероприятия, не имеющего никакого отношения к к политике, делает совершённое преступление особенно чудовищным.
"Тридцать лет — не тот возраст, когда молодая девушка и начинающий ученый должна уходить из жизни", — сказал Козырев, выразив надежду, что все виновные этого преступления будут найдены и наказаны по заслугам.
20 августа вечером после участия в фестивале в Одинцовском районе Московской области погибла журналист и общественник Дарья Дугина, сгорев на ходу в автомобиле, в котором, предположительно, было заложено взрывное устройство.
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