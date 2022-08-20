Глава ДНР Денис Пушилин считает, что автомобиль дочери русского философа Александра Дугина взорвали сторонники украинского режима.
Руководитель ДНР адресовал убийцам женщины, внесённой в санкционной список и продолжающей дело знаменитого отца, слова негодования.
"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", — написал Пушилин.
Ранее сообщалось, что взрыв автомобиля произошёл, когда Дарья в машине двигалась по Можайскому шоссе в Одинцовском районе.
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