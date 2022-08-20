"Места не для белых" появились в Беркли

Частный жилищный кооператив недалеко от кампуса Калифорнийского университета в Беркли запретил белым посетителям находиться в местах общего пользования на его территории без согласия других жильцов.

«Тематический дом для цветных» — это жилищный кооператив, расположенный недалеко от Калифорнийского университета в Беркли , который, согласно его веб-сайту, «стремится предоставить жилье малообеспеченным, первому поколению, иммигрантам и маргинализированным цветным студентам».

Из появившейся на Reddi фотографии «домашних правил» кооператива видно, что арендаторам предписывается не приводить белых гостей в дом без разрешения и не пускать белых гостей в места общего пользования.

«Многие члены POC переехали сюда, чтобы иметь возможность избежать насилия и присутствия белых, поэтому уважайте их решение избегать, если вы приводите белых гостей», — говорится в просочившемся списке правил дома.

Белым людям не полностью запрещено находиться в помещении дома, но те, кто желает привести в здание белых гостей, должны предупредить других жильцов.

«Всегда объявляйте гостей в гостевом чате, если они будут в общих местах с вами и если они белые», — говорится в одном правиле.

Белым людям полностью запрещено входить в общие помещения в доме, чтобы цветные люди могли избежать «белого присутствия».

«Тематический дом Person of Color существует, чтобы создать безопасное и гостеприимное пространство для членов своего дома и укрепить солидарность с цветными сообществами в районе Беркли и за его пределами», — говорится на веб-сайте дома.