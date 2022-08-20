Памфилова пожаловалась Путину на "антироссийский гадюшник": Далеко зашли

Элла Памфилова отчиталась Владимиру Путину о подготовке предстоящей выборной компании. Глава ЦИК рассказала президенту РФ о врагах страны, которые окапались в бывших республиках СССР.

Памфилову возмутило то "обслуга из бывших советских прибалтийских республик” ведёт информационную войну против России с помощью фейков, выдавая информацию про нелегитимность депутатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии не сомневается, что этот "мыльный пузырь" скоро лопнет, несмотря на то, что создатели фейков уже далеко зашли.

"Антироссийский гадюшник действует осторожно, но действует", — объяснила государственный деятель.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.