Президент Латвии Левитс призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы на фоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины.

По словам латвийского лидера, Рига должна аннулировать ВНЖ и визы тем, кто поддерживает специальную военную операцию. Он добавил, что ВНЖ не следует выдавать жителям Латвии, которые в будущем планируют получить гражданство России. Как пояснил Левитс, им придётся уехать из страны.

Кроме того, президент Латвии назвал "неоправданной щедростью" выдачу предыдущими правительствами видов на жительство для российских граждан.

"Пришло время пересмотреть эту неудачную и опасную политику", — приводит слова Левитса его пресс-служба.

Он также напомнил, что Рига после начала российской спецоперации на Украине перестала предоставлять туристические визы. При этом политик подчеркнул: туристы из РФ въезжают на территорию республики по визам, выданным другими странами шенгенской зоны.