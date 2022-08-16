Доброволец с синдромом Дауна из Перми выступает с трибуны ООН

Антон Мысляев — единственный в РФ волонтёр с синдромом Дауна, получивший звание "Доброволец России". Парень произносит речи на конгрессе ООН в Женеве, играет в кино и даёт концерты на баяне.

Мысляев — участник проекта #безграничные_возможности2022. К воспитанию мальчика приложила огромные усилия его бабушка, профессиональный воспитатель. Она многое сделала для его развития. Ребёнок в раннем возрасте научился читать и считать.

Ранее сообщалось, что учёным удалось вылечить от синдрома Дауна мышей.

В 2013 году Антон с товарищами организовали свой инклюзивный добровольческий отряд "Джем", в который стремительно вливались новые члены.

В 2016 году Антон Мысляев стал обладателем знака официального признания своих заслуг "Доброволец города Перми". А в 2017 году выступил на конференции Организации Объединенных Наций Education#inFocus в Женеве, где поведал о своём опыте инклюзивного добровольчества.

"Я, конечно, очень волновался, даже вспотел. Весь зал ТАК громко хлопал. Я понял — я делаю важное", — цитирует слова молодого человека properm.ru.

После этого про Антона больше узнали в России, так как он первый и единственный в нашей стране "солнечный" волонтёр. Он удостоился звания "Доброволец России".

"Я люблю людей. Я делаю добро, потому, что мне нравится, а не ради наград. Когда другим людям хорошо — и мне хорошо", — сказал парень