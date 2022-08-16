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Плиточники в Москве всегда найдут работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Общество

Вакансия плиточника очень востребована в Москве и области, и специалисты этой профессии могут всегда устроиться здесь на работу с очень неплохой зарплатой.

Плиточники в Москве всегда найдут работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Как пишут "Вести Подмосковья", за последний год плиточникам в Москве стали платить на 10 процентов больше, чем раньше, а за последние несколько лет размер их заработной платы вырос вдвое.

В российской столице плиточники с хорошим опытом работы могут получать до 200 тысяч рублей. Похожая картина наблюдается и в других больших городах. Например, в Санкт-Петербурге мастерам этого профиля готовы платить до 185 тысяч рублей.

Минимальная зарплата плиточника в Москве даже без особого опыта работы начинается от 50-60 тысяч рублей. Имеющие за плечами необходимые навыки специалисты получают уже порядка 80 тысяч рублей. Мастера, умеющие укладывать плитку из разных материалов — натурального камня, стекла, керамогранита, мрамора — могут рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей. И, наконец, специалисту с большим опытом работы и навыками руководства бригадой будут платить до 200 тысяч рублей.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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