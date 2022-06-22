Онищенко раскрыл зарплаты врачей: в Москве — 100 тысяч рублей, в регионах — 30

Бывший глава Роспотребнадзора, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, сколько зарабатывают российские врачи и почему их работа — ненормальная.

"Нормальной человеческой работы в профессии врача никогда не было", — заявил Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что в больнице всегда царит скорбная атмосфера, потому что туда приходят люди, которые болеют. В такой ненормальной обстановке работают врачи, но они идут на это осознанно, потому что хотят помогать другим. После пандемии коронавируса власти начали ставить памятники медработникам, которые работали в "красной зоне". Более трёх тысяч из них скончались, напомнил Онищенко.

"Заработная плата, которую получают медработники, врачи в регионах — это ответственность субъекта. В Москве заработная плата в среднем у медработника доходит до 100 тысяч. Но я уверен, что 100 тысяч в Москве для жизни и 30 тысяч в населенном пункте — это разные по покупательной способности цифры", — сказал собеседник издания.

Ранее Онищенко сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно является наркозависимым человеком, настолько, что ему уже даже хочется посочувствовать.