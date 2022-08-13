Галкин вслед за Хаматовой отрёкся от госнаград: "Раболепство"

Максим Галкин последовал примеру Чулпан Хаматовой и высмеял награды, которые государство вручает артистам за творческую и общественную деятельность.

На очередном концерте за границей шоумен высказался о поощрениях, которые артисты получают от государства. Супруг Аллы Пугачёвой отметил, что никогда не хотел зависеть от власть имущих, поэтому не приветствовал правительственные щедроты.

"Я искренне считал, что в России после перестройки, после начала 90-х это раболепство в людях по отношению к власти как-то вытравится. Но нет, не вытравливается вообще, причем это алогично. Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти… Юморист не должен иметь такое реноме", — объяснил свою позицию юморист.

У Максима Галкина есть несколько наград — орден Дружбы, медаль "За веру и добро", а также статуэтка "ТЭФИ" в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Лучше всех!".

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что не дорожит званием народной артистки России.