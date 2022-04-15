Садальский заступился за Хаматову: "Чулпан права"

Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания Народной артистки РФ. Станислав Садальский уверен, что награды в России раздаются не по заслугам.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" убеждён, что награды в РФ обесценились.

"А Чулпан 100% права! Награды обесценились… Побрякушки", — написал заслуженный артист РФ в своём Telegram-канале.

Садальский считает, что поощряют людей не за заслуги, а за лояльность.

"Это не награды, это оплата преданности", — заявил артист.

Актёр привёл конкретные примеры.

"Когда чиновник из Мэрии в прошлом плохой артист со званием "народный" привлекается к работе в театр "Ленком". Я могу понять Варшавера и знаю, как Герасимов получил звание, и почему в театре. И сколько таких "Манучаровых" ,"Рогозиных" "Пригожиных" — осуждающих большую актрису!" — негодует Садальский.

Не понимает актёр и то, за что в своё время наградили Михаила Горбачёва

орденом Андрея Первозванного.

Сам Садальский ранее жаловался, что ему не присваивают звания народного артиста России.

"Предлагаю, чтобы и моё, и Конкина звания отдали Михалкову. Чтобы он был трижды народный артист!" — иронизировал актёр.