Сегодня, 12 августа, первые жители Херсона и Херсонской области получили российские водительские удостоверения и государственные номера с кодом региона 184.
"Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции. Скорость и качество работы сотрудников МРЭО были по достоинству оценены автовладельцами", — отмечается в сообщении Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Отмечается, что в скором времени на Херсонщине будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.
К слову, 6 августа в Херсоне приступил к работе межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.
Кроме того, дети, рождённые в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, получат гражданство Российской Федерации, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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