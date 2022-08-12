Автолюбители Херсона получили номерные знаки РФ с кодом 184

Сегодня, 12 августа, первые жители Херсона и Херсонской области получили российские водительские удостоверения и государственные номера с кодом региона 184.

"Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции. Скорость и качество работы сотрудников МРЭО были по достоинству оценены автовладельцами", — отмечается в сообщении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отмечается, что в скором времени на Херсонщине будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.

К слову, 6 августа в Херсоне приступил к работе межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

Кроме того, дети, рождённые в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, получат гражданство Российской Федерации, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.