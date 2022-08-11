Такая любовь: белгородец напугал горожан знаком на крыше гаража

В Белгороде женщина пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что мужчина испугал горожан тем, что на крыше своего гаража по улице Машковцева нарисовал знак вертолётной площадки.

Как оказалось, это были инициалами жены местного жителя.

"Человек на крыше собственного гаража написал первые две буквы имени и фамилии своей жены. Такая вот любовь", — сказала она входе прямой линии "10 вопросов губернатору", пишет bel. ru.

В свою очередь, градоначальник сообщил, что надпись, которая вызвала испуг белогородцев, должна быть удалена. Этим вопросом занимается администрация города.