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Под Белгородом 16-летний парень ранил отвёрткой прохожую и её шестилетнего сына

Происшествия

В Белгородской области 16-летний подросток атаковал 24-летнюю девушку и её ребёнка. По информации журналистов, нападение произошло в селе Бессоновка.

Под Белгородом 16-летний парень ранил отвёрткой прохожую и её шестилетнего сына

Как заявили в Mash, девушка забрала шестилетнего малыша из детского сада и отправилась домой. На улице незнакомец попросил россиянку погулять с ним и получил отказ. Предполагаемый преступник поочерёдно воткнул отвёртку в головы жертв. Пострадавших госпитализировали.

По данным издания, девушка получила черепно-мозговую травму. Медики пытаются спасти ребёнка, у которого зафиксировали три проникающих ранения, в том числе в сердце.

В СМИ отметили, что правоохранители установили личность обвиняемого и задержали его. В телефоне парня полицейские нашли снимки и ролики людей без глаз.

Ранее жительницу Нижневартовска обвинили в убийстве своего грудного ребёнка. Предположительно, женщина избивала его.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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