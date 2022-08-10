Под Белгородом 16-летний парень ранил отвёрткой прохожую и её шестилетнего сына

В Белгородской области 16-летний подросток атаковал 24-летнюю девушку и её ребёнка. По информации журналистов, нападение произошло в селе Бессоновка.

Как заявили в Mash, девушка забрала шестилетнего малыша из детского сада и отправилась домой. На улице незнакомец попросил россиянку погулять с ним и получил отказ. Предполагаемый преступник поочерёдно воткнул отвёртку в головы жертв. Пострадавших госпитализировали.

По данным издания, девушка получила черепно-мозговую травму. Медики пытаются спасти ребёнка, у которого зафиксировали три проникающих ранения, в том числе в сердце.

В СМИ отметили, что правоохранители установили личность обвиняемого и задержали его. В телефоне парня полицейские нашли снимки и ролики людей без глаз.

Ранее жительницу Нижневартовска обвинили в убийстве своего грудного ребёнка. Предположительно, женщина избивала его.