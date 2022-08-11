​Народы ханты и манси стали героями анимационного сериала "Смешарики"

Народы ханты и манси, населяющие Западную Сибирь, стали героями популярного анимационного сериала "Смешарики". Об этом пишет muksun.fm.

В Международный день коренных народов мира вышла серия мультфильма под названием "Воронья песня". Согласно сюжету, Крош и Ёжик решили покататься на санках, однако они сломались. Тогда Кар-Карыч позвал их прокатиться на нартах, которые представляют собой длинные узкие сани, изобретённые народами Севера.

Мудрый Ворон подробно рассказал своим друзьям об этих народах, их промыслах и ремёслах, а также о природе Западной Сибири.

Кроме того, мультфильм затрагивает мифологию. В нём повествуется о Вороньем дне — празднике, который имеет статус официального в Югре и означает скорый приход весны.

Это уже четвёртый выпуск цикла "Азбука дружбы народов". Предыдущие мультфильмы были посвящены Бурятии, Башкортостану и Татарстану.