Макаревич рассказал о планах вернуться в Россию с концертами

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил, что является оптимистом, поэтому не теряет надежды снова выступить в России.

Макаревич провёл концерт в Тбилиси. Музыкант в беседе с грузинским журналистом признал, что сейчас не время приезжать в Россию, однако певец уверен, что когда-нибудь всё изменится, и он снова будет петь на российской сцене.

"Что будет после ближайшего времени, не знаю. Я оптимист, я всегда верю в то, что разум и добрые силы возобладают, я так к жизни отношусь", — выразил свою жизненную позицию Макаревич.

Солист "Машины времени", открыто высказывающийся против проведения спецоперации на Украине, отметил, что есть вещи, которые он не в силах изменить. При этом музыкант заверил, что делает всё возможное, поэтому его совесть чиста.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян напомнила Андрею Макаревичу слова его песни.