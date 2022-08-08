Симоньян ответила на возмущения Макаревича: "Мы сейчас не прогибаемся"

Глава RT Маргарита Симоньян напомнила Андрею Макаревичу слова его песни.

Журналистка объяснила лидеру группы "Машина времени", в чём он не прав.

"Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир". Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся", — поделилась своим мнением Симоньян.

Максим Галкин на своём выступлении в Юрмале рассказал со сцены шутку про Маргариту Симоньян, которая ранее обвинила шоумена в том, что он женился на Алле Пугачёвой для прикрытия, будучи геем.