Глава диаспоры таджиков ответил Антонову: не разжигайте национальную рознь

Руководитель «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов обратился к россиянам с просьбой «не разжигать национальную рознь, а мигранта, виновного в убийстве 17-летней девушки, судить по закону в России".

"Такими делами должны заниматься правоохранительные органы, а не они — он попросил не разжигать национальную рознь, а мигранта судить по закону в России", — цитирует его слова atas.info.

Дело в том, что депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов недавно предложил больше не финансировать таджикскую диаспору в городе, по причине того, что они якобы плохо работают и никаких действий не предприняли после совершённого преступления.

В свою очередь Каримов заявил, что перекрытие финансирования для него не так страшно, все деньги приходят от таджикских бизнесменов.

По словам руководителя диаспоры, они всегда борются с преступностью людей их национальности и даже сотрудничают с полицией.