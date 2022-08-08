Руководитель «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов обратился к россиянам с просьбой «не разжигать национальную рознь, а мигранта, виновного в убийстве 17-летней девушки, судить по закону в России".
"Такими делами должны заниматься правоохранительные органы, а не они — он попросил не разжигать национальную рознь, а мигранта судить по закону в России", — цитирует его слова atas.info.
Дело в том, что депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов недавно предложил больше не финансировать таджикскую диаспору в городе, по причине того, что они якобы плохо работают и никаких действий не предприняли после совершённого преступления.
В свою очередь Каримов заявил, что перекрытие финансирования для него не так страшно, все деньги приходят от таджикских бизнесменов.
По словам руководителя диаспоры, они всегда борются с преступностью людей их национальности и даже сотрудничают с полицией.
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