Певец Иракли вместо "Лондон-Париж" спел "Волга-Иртыш": название неполиткорректно

Экс-участник "Фабрики звёзд" Иракли Пирцхалава на новый лад исполнил свой хит "Лондон-Париж". Новые политические условия заставили певца заменить текст песни на "Волга-Иртыш".

Новый политкорректный вариант песни услышали зрители на концерте в Екатеринбурге. Исполнитель объяснил, для чего изменил слова песни.

"В этом есть часть юмора, юмор спасает от драматических ситуаций и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична", — цитирует слова Иракли издание "Подъём".

Певец считает, что нельзя смешивать искусство, спорт и политику, однако это правило часто нарушается.

"Действительно, происходят вещи, от которых не смешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит шутка зашла", — объяснил исполнитель.

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