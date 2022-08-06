Прилепин отреагировал на язвительные шутки Урганта: "Поехали, Иван, в Изюм"

Между Захаром Прилепиным и Иваном Ургантом завязался публичный диалог. Писатель пригласил шоумена в горячую точку Украины, где проводится спецоперация.

Ургант впервые за долгое время отреагировал на нападки. Он оценил инициативу группы депутатов и сенаторов, которая призвала уволить его с Первого канала. Представители Группы Расследования Антироссийской Деятельности (ГРАД) предложили также внести Урганта в перечень "агентов иностранного влияния".

Телеведущий в свою очередь порекомендовал переименовать ГРАД в "Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества". Ургант разместил в своём микроблоге снимок с книгой с автографом Захара Прилепина.

Писатель объяснил, что шоумен перестал приглашать его в свои передачи с 2014 года. Прилепин констатировал, что у Урганта уже нет своей передачи на телевидении.

"А всё могло бы иначе быть. Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе ещё одну книжку подарю", — обратился литератор к телеведущему.

Прилепин считает, что жители данного региона оценят юмор звезды ТВ.