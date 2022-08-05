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Ургант призвал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества

Общество

К Ивану Урганту вернулось былое остроумие. Шоумен с юмором высказался об идее лишить его работы на Первом канале.

Ургант призвал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества

Телеведущий признался, что посмотрел почти двухчасовое заседание Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (сокращённо — ГРАД).

Он назвал инициативы членов ГРАД точными и своевременными. При этом Ургант поделился своими соображениями на этот счёт.

Он посоветовал наказывать не только провинившихся деятелей культуры, но и членов их семей, которым должны оставить право на отречение от неблагонадёжного родственника.

"Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества", — внёс своё предложение Иван Ургант.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил конфисковать имущество сбежавших после начала спецоперации на Украине за границу знаменитостей — Максима Галкина, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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