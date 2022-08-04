Суд оставил экс-замминистра просвещения Ракову в СИЗО до 6 октября

Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о хищениях и попросила суд изменить ей меру пресечения, назначив домашний арест, однако судья оставил её в следственном изоляторе до 6 октября.

По словам адвоката Вячеслава Жуковского, Ракова признала вину в хищениях, "написала явку с повинной и сообщила о готовности возместить ущерб.

По данным следствия, Ракова вступила в сговор с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергеем Зуевым и директором Института общественных наук РАНХиГС, и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком, чтобы похитить деньги вуза. Работая в Министерстве просвещения, Ракова добилась того, чтобы Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) получил госконтракты и взял субподрядчиком "Шанинку". Два контракта так и не были реализованы, отчёты по их исполнению оказались сфальсифицированы, а часть бюджетных денег похищена. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Ранее суд перевёл под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, который признал вину и погасил ущерб.