Новицкий: слишком шумных соседей могут принудительно выселить из квартиры

Если соседи регулярно шумят и не реагируют на замечания, нужно обращаться в суд с зафиксированными фактами нарушений. Об этом заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как усмирить громких соседей.

По словам правозащитника, перед тем, как подавать заявление в суд, необходимо записать на диктофон громкие звуки и собрать доказательства об ухудшении состояния здоровья из-за шума. Как пояснил Новицкий, от соседей можно требовать возмещение морального вреда.

"Если соседи регулярно нарушают общественный порядок, может быть поставлен вопрос о принудительном выселении путём отчуждения их квартиры, если она в собственности, либо путём переселения в другое жилое помещение, если им предоставлено муниципальное жильё. Всё решается в судебном порядке. При этом подавать заявление о привлечении к административной ответственности нужно при фиксации самого факта нарушения", — сказал собеседник издания.

Он также добавил, что соседи, узнав о прибытии полиции, могут прекратить шумно себя вести. Во избежание штрафа за ложный вызов правозащитник порекомендовал сделать звукозапись события и найти свидетелей.

Правозащитник подчеркнул: за постоянный шум соседям в рамках административной ответственности грозят штрафы.