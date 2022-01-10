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Автор Олеся Киреева

Ситуация с шумными соседями в России не изменится с введением новых штрафов

Общество

Ситуация с шумными соседями в России не изменится с введением новых штрафов. Так считает подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников. Об этом он рассказал агентству Москва 24.

Ситуация с шумными соседями в России не изменится с введением новых штрафов

Ранее в кабинет министров направили законопроект, в котором предлагается дополнить административный кодекс новой статьёй о штрафах за нарушение тишины в тёмное время суток. Инициатором стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, система, которая действует сейчас, не работает. Парламентарий предлагает внести в КоАП штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — и от 50 до 100 тысяч рублей.

Иванников считает, что контролировать соблюдение тишины должны сами регионы. И это решение является верным.

Если чиновник добросовестно относится к своим обязанностям и на отчетах перед населением эта проблема обозначена, сотрудники региональной полиции постараются сделать всё, чтобы остановить шумные вечеринки или производства.

Иванников отметил, что сейчас привлечь к ответственности за ночной шум по ряду причин очень сложно.

"Зачастую общественный порядок устанавливается еще до приезда полиции. Соответственно, зафиксировать нарушение тишины очень сложно. Нужна серьезная свидетельская база. Но очень часто так случается, что те граждане, которые вызывают полицию, крайне неохотно идут в свидетели и подтверждают свои показания в суде. Многие предпочитают просто вызвать полицию и наблюдать, что называется, из окна или замочной скважины", — рассказал собеседник Москвы 24.

Эксперт сказал, что в КоАП уже есть все нужные статьи для наказания за нарушение режима тишины — мелкое хулиганство.

"Если возникают какие-то спорные, конфликтные ситуации, сотрудники полиции могут направить все материалы в мировой суд. Там будет дана грамотная квалифицированная оценка того или иного деяния", — сказал Иванников.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Темы штраф ярослав нилов
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