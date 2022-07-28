"Это выбор ваш — заводить детей" — после этих скандальных слов вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова принесла родителям свои извинения.
Резонансная история произошла, когда родители пожаловались на трудности с устройством детей в школы.
Минькова резко ответила тем, кто жалуется на проблему, отметив, что не виновата в том, что Краснодар прирастает на 20 тысяч детей ежегодно.
Вице-губернатор позже объяснила, что погорячилась в своих выражениях. Она также пообещала жителям, что детей будут бесплатно возить на автобусе в соседний микрорайон.
"Её извинения и принятые решения для помощи родителям — недостаточно, чтобы показать, что из ситуации и слов сделаны выводы?" — цитирует слова главы пресс-службы администрации края Павла Тычинкина издание "Подъём".
Ранее демограф Вячеслав Поставнин объяснил, что население России к концу века может составить 137 млн человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.