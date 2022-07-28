Вице-губернатор Краснодарского края извинилась за слова про рождение детей

"Это выбор ваш — заводить детей" — после этих скандальных слов вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова принесла родителям свои извинения.

Резонансная история произошла, когда родители пожаловались на трудности с устройством детей в школы.

Минькова резко ответила тем, кто жалуется на проблему, отметив, что не виновата в том, что Краснодар прирастает на 20 тысяч детей ежегодно.

Вице-губернатор позже объяснила, что погорячилась в своих выражениях. Она также пообещала жителям, что детей будут бесплатно возить на автобусе в соседний микрорайон.

"Её извинения и принятые решения для помощи родителям — недостаточно, чтобы показать, что из ситуации и слов сделаны выводы?" — цитирует слова главы пресс-службы администрации края Павла Тычинкина издание "Подъём".

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