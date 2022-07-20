"Пятёрочка" и "Перекрёсток" изменили систему бонусных баллов без предупреждения

Крупнейший российский ритейлер продуктов питания X5 Group вновь меняет правила. На сей раз изменения коснулись программы лояльности. Покупатели супермаркетов "Пятёрочка" и "Перекрёсток" обратили внимание на баллы, которые зачисляются на бонусные карты, с которыми некоторое время были проблемы из-за ситуации в мире.

Систему восстановили, но теперь один бонусный балл зачислят за 20 рублей из чека, а не за 10, как это было ранее. Кроме того, акционные товары в программу лояльности входить не будут и бонусные баллы за них получить нельзя, сообщает Primpress. Так, покупатели отмечают, что получают всего 120 баллов за покупку на сумму в 4 тысячи рублей. Это в два раза меньше, чем можно было получить. Но и эти баллы не всегда приходят на бонусную карту. Работники "Пятёрочки" на возмущения граждан отвечают лишь рекомендациями обратиться в службу поддержки, сообщает источник.