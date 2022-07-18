Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников при оплате картой в интернете

Для того, чтобы обезопасить данные своей банковской карточки от мошенников, необходимо завести отдельную карту для транзакций в Интернете, а также обращать внимание на написание сайтов в адресной строке. Об этом заявил IT-эксперт Евгений Каминский, комментируя Pravda.Ru вопросы безопасности данных банковской карты.

"Первый совет — действительно завести отдельную карточку, некоторые банки предлагают сделать такую виртуальную карту, установить на нее небольшой лимит, либо равный покупке, которую вы планируете совершить, либо чуть больше, чтобы эта виртуальная карточка была у вас всегда использована в Интернете. То есть, если вдруг что-то произойдет с сайтом, на котором вы совершаете покупки, у вас, соответственно, будет скомпрометирована та карточка, на которую установлен лимит, и снять больше лимита с неё уже больше не получится", — отметил он.

Эксперт советует не переходить по ссылкам, присылаемых от неизвестных людей и очень аккуратно работать с фишинговыми сайтами.

"Если вы вводит в браузер в адресной строке, например, www. yandex.ru, то вы знаете, что у вас автоматически браузер вам подставит разрешение https, это безопасное соединение, это расширение сайта в ссылке. Вот вы вводите просто адрес сайта, а он еще перед адресом сайта поставит еще www.yandex.ru. И вот это будет полный адрес сайта. И вот надо обращать внимание, в принципе, сейчас уже многие браузеры это подсвечивают, что https на всех крупных сайтах в России и в мире, в принципе, присутствует, что это безопасное расширение", — заключил Каминский.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мошенники придумали новую схему обмана владельцев банковских карт с использованием кешбэка.