Уральский блогер понесёт наказание за ролик с ребёнком за рулём

Правоохранительные органы инициировали проверку из-за видео уральского блогера, которая посадила маленького сына за руль.

Блогер Александра Коршунова, проживающая на Урале, опубликовала в своём микроблоге видео, на котором её маленький сын управляет автомобилем.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати посадил своего полуторагодовалого сына за руль гоночного авто.

Сидя на коленях у матери, мальчик крутит руль и одновременно управляется с автомагнитолой. Полиция начала проверку по факту размещения видео, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Женщина объяснила, что её сын был "в восторге" от того, что примерил на себя роль водителя.

На видео малыш смеется, держась за руль. В какой-то момент он начинает активно крутить рулевое колесо. Женщина тоже радуется, передавая приветы своей интернет-аудитории.

"По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребёнок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута", — цитирует слова специалистов БДД ГИБДД Екатеринбурга Телеканал "360".

Такое поведение, по словам представителей ГИБДД, несёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья ребёнка, так как при резком торможении он может получить значительные травмы.