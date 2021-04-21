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Тимати посадил своего полуторагодовалого сына за руль гоночного авто

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер порадовал наследника крутыми гонками.

Тимати посадил своего полуторагодовалого сына за руль гоночного авто

Тимати опубликовал в Instagram видео, на котором он со своим сыном Ратмиром рассекает в BlackStarKarting.

Тимур Юнусов приобщает своего отпрыска к новомодному виду спорта.

Рэпер управляет авто, а на пассажирском сиденье за рулём сидит его сын от Анастасии Решетовой Ратмир. Малыш в крутых очках явно получает удовольствие от гонок.

"Ничто так не интересует Ратмира, как машины. В полтора года это его главная страсть. Поэтому мы уже начали тренировки и даже заказали шлем, так как на это возраст их просто не производят. Пообещал сыну вернуться в этом сезоне в мир суперспорткаров, чтобы было на чем в городе вместе ездить, вот теперь думаю, что бы такое взять?" — задался вопросом исполнитель.

Подписчики с неодобрением отнеслись к такому экстремальному увлечению, посчитав, что для картинга Ратмир ещё слишком мал.

"Я думаю он ещё маленький для таких покатушек";

"Шлем заказали, это хорошо! Уже нужно было дождаться, когда шлем будет в наличии, потом уже и тренироваться! Очень это небезопасно", — написали обеспокоенные фолловеры.

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Black Star Karting
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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