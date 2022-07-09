Доктор Александр Мясников посетил Луганскую Народную Республику с командой врачей. Медик объяснил, что врачи выполняют свой профессиональный и человеческий долг.
Теледоктор рассказал, что в Луганске его встретили позитивные люди. Сам город ему показался чистым и благоустроенным. Мясников признался, что не ожидал увидеть таким прифронтовой город.
Реальные проблемы ЛНР вскрылись, когда медик посетил госпиталь. Там он увидел много гражданского населения с травмами, полученными в результате обстрелов.
"В госпитале сразу видишь, что не так всё радужно", — написал Мясников.
Спасать раненых, по словам звезды ТВ, прибывают медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и из других городов России.
"Лечат и гражданских и своих военнослужащих. И не только своих…. Я видел пленных солдат ВСУ, которые поступили с тяжелейшими ранениями, и их доктора вытащили буквально с того света! После шока, обескровленных, потом сепсис, череда сложнейших операций — на выходе: жить будет!" — рассказал телеведущий.
Ранее Доктора Мясникова разозлила "показательная порка" со стороны США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.