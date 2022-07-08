Алексея Панин настолько переполняли эмоции от просмотра интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, что он выбежал на балкон и начал кричать.
Звезда фильма "Жмурки" очень впечатлили заявления министра иностранных дел России.
"Люди, умоляю, это самый большой хит, который есть на планете. Интервью Лаврова иностранному журналисту", — кричал Панин, стоя на балконе в испанской квартире.
Особенно сильные эмоции у Панина вызвало объяснение дипломата по поводу спецоперации на Украине.
"Хохлы бомбят сами себя! — убивался Панин в эмоциональном припадке, — Лучше в мире за последнее время не было".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал враньём заявления украинских политиков о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города для срыва поставок западного оружия Киеву.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.