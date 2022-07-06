Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал враньём заявления украинских политиков о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города для срыва поставок западного оружия Киеву.
Он отметил на встрече с журналистами, что РФ ежедневно сталкивается с ложной информацией, которую предоставляет Украина.
"Если коротко, врут, факты хорошо известны", — сказал Лавров, комментируя обвинения Киева в обстреле Россией своих же регионов.
По его словам, ВСУ используют технику, поставляемую Западом, против мирных жителей. Министр подчеркнул: западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения на Украине и в республиках Донбасса.
Ранее Лавров заявил, что Запад пытается скрыть достоверную информацию о военных преступлениях киевского режима. Как пояснил глава МИД РФ, иностранные СМИ, распространяющие объективные данные о событиях на Украине, сталкиваются с цензурой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взламывание линий обороны может занять несколько недель.