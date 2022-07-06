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Лавров: власти Украины врут, заявляя, что РФ якобы сама обстреливает свои города

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал враньём заявления украинских политиков о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города для срыва поставок западного оружия Киеву.

Лавров: власти Украины врут, заявляя, что РФ якобы сама обстреливает свои города

Он отметил на встрече с журналистами, что РФ ежедневно сталкивается с ложной информацией, которую предоставляет Украина.

"Если коротко, врут, факты хорошо известны", — сказал Лавров, комментируя обвинения Киева в обстреле Россией своих же регионов.

По его словам, ВСУ используют технику, поставляемую Западом, против мирных жителей. Министр подчеркнул: западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения на Украине и в республиках Донбасса.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается скрыть достоверную информацию о военных преступлениях киевского режима. Как пояснил глава МИД РФ, иностранные СМИ, распространяющие объективные данные о событиях на Украине, сталкиваются с цензурой.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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