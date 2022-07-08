В УК РФ хотят вернуть статью "Вредительство" из-за проблем с импортозамещением

Национальный антикоррупционный комитет (НАК) выступил с инициативой вернуться к опыту СССР и наказывать нерадивых работников предприятий за "вредительство".

Специалисты НАК обращают внимание на то, что в российском уголовном кодексе отсутствует "понятия вреда и трудноопределимого материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности".

По этой причине граждане, виновные в том, что обороноспособность страны снижается, а также в том, что срывается выполнение государственного заказа, избегают ответственности. В данный момент безответственных работников могут наказать только в том случае, если они нанесли предприятию материальный ущерб.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что предложение заслуживает внимания и требует обсуждения.

"Когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так", — выразил свою точку зрения сенатор.

Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие бастуют из-за невыплаты зарплат. Глава завода напомнил сотрудникам предприятия о самоотверженном труде заводчан в Великую Отечественную войну, которые не просили вознаграждения за свой труд в непростой для страны период.