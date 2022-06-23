Глава уральского завода о забастовках: "В ВОВ никто не спрашивал про зарплату"

На Уральском компрессорном заводе рабочие бастуют из-за невыплаты зарплат. Глава завода напомнил о самоотверженном труде заводчан в Великую Отечественную войну.

Генеральный директор завода Денис Тасаков объяснил, что проблемы с выплатой зарплаты за апрель и май возникли из-за антироссийских санкций, принятых после начала спецоперации на Украине.

Тасаков отметил, что решить проблему пытается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты и федеральные власти. Рабочим намерены погасить часть задолженности за апрель. Участников забастовки рассчитают полностью.

Директор завода укорил работников завода за непонимание ситуации.

"Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!" — возмущается Тесаков.

Глава предприятия отметил, что из 370 сотрудников завода на забастовки вышли только 50 человек.

Ранее сообщалось, что калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, рекомендует своим сотрудникам, оставшимся без работы из-за санкций, заняться сезонным сбором ягод.