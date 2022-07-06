Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эксперт Леонков: для HIMARS у России есть высокоточное оружие
Володин посоветовал США не забывать про Аляску, когда речь идёт про ресурсы РФ
Россиянин получил 2,5 года ограничения свободы за разработку читов
Норин: анонсы ужасов в Приднестровье – лишь попытка подёргать Россию за нервы
Инспекторы Пентагона проверят, как Украина использует поставленное оружие
Леонков объяснил, почему ВСУ попытаются отбить Херсон: короткая логистика
Воздушный бой под Николаевом: российский Су-35 сбил Су-25 и два Ми-24
Издание 19FortyFive о тактике России на Украине: "методично и неустанно"
Кардиолог рассказала о профилактике заболеваний сердца у домашних животных

Собчак просит СК за неё не заступаться в конфликте с комиком Сабуровым

Общество

Сергей Миронов призвал Следственный комитет РФ проверить комика Нурлана Сабурова, который назвал Ксению Собчак лошадью. Собчак попросила не вступаться за неё.

Собчак просит СК за неё не заступаться в конфликте с комиком Сабуровым

Журналистку такая забота о ней удивила, однако перспектива проверки СК Сабурова её не обрадовала.

"Я ненавижу этот балаган, выстроенный в последние годы вокруг СК, с бесконечными проверками слов, песен, шуток, татуировок, и регулярными взятиями дел под контроль Бастрыкиным. Мне претит полиция мыслей, институт которой рождается на наших глазах. Я не хочу жить во времена, когда люди боятся сказать или пошутить, где их ограничивает не самоцензура, воспитание, чувство вкуса, а страх", — выразила своё мнение Ксения Анатольевна.

Собчак заверила, что сама может поставить на место любого. Она посоветовала следственным органам заниматься преступностью, "а не обидками и оскорблением чувств обиженных на все на свете".

Ксения Собчак отреагировала на выпад комика Нурлана Сабурова в её адрес. Журналистка отметила, что юморист избегает говорить о спецоперации на Украине, оправдываясь ипотекой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу

Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.

Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Последние материалы
В Литве расстреляли фуры российских дальнобойщиков из пневматического оружия
МИД Норвегии: власти пропустили грузы для россиян на Шпицбергене
Юристы: Россию ждет тотальный контроль граждан
В составе "Отважных" на Украину выдвинулись добровольцы из Башкирии
Что известно об убитой в Харькове снайпере Талиту ду Валле: актриса ток-шоу
Лоза: на абсолютно политическом детском "Евровидении" россиянам делать нечего
Володин: Вашингтон обязан всем возместить убытки от ковид-пандемии
МИД России: Путин намерен принять участие в саммите "Большой двадцатки"
Панин обиделся на Илью Яшина: "У русских людей у всех разжижение мозга"
Кива: по поручению Зеленского на неподконтрольных территориях Киев усилит террор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников