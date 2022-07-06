Собчак просит СК за неё не заступаться в конфликте с комиком Сабуровым

Сергей Миронов призвал Следственный комитет РФ проверить комика Нурлана Сабурова, который назвал Ксению Собчак лошадью. Собчак попросила не вступаться за неё.

Журналистку такая забота о ней удивила, однако перспектива проверки СК Сабурова её не обрадовала.

"Я ненавижу этот балаган, выстроенный в последние годы вокруг СК, с бесконечными проверками слов, песен, шуток, татуировок, и регулярными взятиями дел под контроль Бастрыкиным. Мне претит полиция мыслей, институт которой рождается на наших глазах. Я не хочу жить во времена, когда люди боятся сказать или пошутить, где их ограничивает не самоцензура, воспитание, чувство вкуса, а страх", — выразила своё мнение Ксения Анатольевна.

Собчак заверила, что сама может поставить на место любого. Она посоветовала следственным органам заниматься преступностью, "а не обидками и оскорблением чувств обиженных на все на свете".

Ксения Собчак отреагировала на выпад комика Нурлана Сабурова в её адрес. Журналистка отметила, что юморист избегает говорить о спецоперации на Украине, оправдываясь ипотекой.