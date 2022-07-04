Ксения Собчак отреагировала на оскорбления комика Нурлана Сабурова. Журналистка посоветовала звезде "ЧБД" ответить на вопрос о спецоперации на Украине.
Нурлан Сабуров, на концертах которого в США устраивали антивоенные акции, на своём концерте в России резко высказался о Ксении Собчак. Юморист назвал журналистку лошадью, добавив к определению нецензурное слово.
Собчак ответила звезде шоу "Что было дальше?".
"Нурланчик, любимый, ты бы так смело и "жёстко" по поводу в….* лучше бы высказался, а то про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тёщу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека"", — пристыдила Ксения комика.
На своём выступлении в Лос-Анжелесе Нурлан Сабуров ответил на выкрик зрителя из зала. Посетитель концерта потребовал от комика определиться по поводу спецоперации на Украине. В ответ юморист стал объяснять, что ту него — семья. За событиями на концертах звезды стендапа пристально следила Ксения Собчак.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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