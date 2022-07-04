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На руководящую должность в Харьковской области назначили "глотателя огня"

Общество

Россия назначила замглавы города Бакалея в Харьковской области конкурсанта шоу "Україна має талант", который глотал огонь и засовывал гвозди в нос.

На руководящую должность в Харьковской области назначили "глотателя огня"

Сергей Агарков, который считает себя артистом оригинального жанра, на украинском телевидении демонстрировал скрытые возможности человека, показывая чудеса выдержки после экспериментов над собственным телом.

В 2014 году Агарков стал активистом движения, выступающего за русский мир. Он отстаивал в родном Харькове памятник Владимиру Ленину и критиковал Майдан. Позже он переехал в Россию и возглавил "Союз народного единства".

Общественный деятель активно поддерживал деятельность ЛНР и мечтал снова жить в "освобождённом Харькове". Надежды мужчины оправдались: он не только вернулся к Харьков, но и получил на своей родине руководящую должность. Россия доверила ему кресло замглавы Бакалеи.

В 2014 году Сергей Агарков в интервью Pravda.Ru рассказывал о ситуации с беженцами, которые переселяются в Россию после конфликта на востоке Украины.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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